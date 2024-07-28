حزب الله يعلن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بمستعمرة المنارة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد، استهداف تموضع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة.

وأوضح "حزب الله" حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه استهدف تموضعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة ، ما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على الا‌‌‌‌‌عتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

من جانبها، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية (وادي البير وكركزان والدباكة).

واشنطن بوست: زيارة نتنياهو إلى واشنطن تكشف عدم وجود خطة نحو السلام في غزة

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، الضوء على ردود أفعال أعضاء مجلس النواب الأمريكي خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء زيارته إلى واشنطن، مشيرة إلى "حقيقة واحدة تكشفت خلال الزيارة وهي عدم وجود خطة قابلة للتنفيذ نحو السلام".

وذكرت الصحيفة "أن أعضاء الكونجرس الأمريكي رحبوا بنتنياهو في الكابيتول بتصفيق حار، وارتفع صوت التصفيق خلال خطابه بعد إعلانه أن إسرائيل ستنتصر في حربها، كما صفقوا عندما سلط الضوء على صمود المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس".. مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه عندما

تحدث نتنياهو عن رؤيته لمستقبل فلسطين، انخفضت وتيرة التصفيق وعدد الهتافات داخل قاعة مجلس النواب الأمريكي، لأنه بالنسبة للعديد من الديمقراطيين الذين انتقدوا نتنياهو، فإنه لم يقدم شيئا جديدا أو حلا استراتيجيا.

وتعليقا على خطاب نتيناهو، قال النائب الديمقراطي الأمريكي جيسون كرو، الذي تابع الخطاب من داخل قاعة مجلس النواب، "إنه لأمر سخيف الاعتقاد بأن الاستمرار في فعل الشيء نفسه سيؤدي إلى نتيجة مختلفة"، منتقدا استمرار رؤية نتنياهو كما هي منذ 10 شهور عندما بدأت حرب إسرائيل على غزة.