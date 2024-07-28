مسؤولة أمريكية سابقة: وعد حملة ترامب بفرض تعريفات جديدة على الصين قد يصب في صالح أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت نازاك نيكختار المسئولة السابقة بوزارة التجارة الأمريكية اليوم الأحد إن وعود حملة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة على الصين قد يصب في صالح أوروبا .. مضيفة :"إننا من خلال فرض هذه الإجراءات نمنح حلفاءنا الفرصة لوضع قيودهم التجارية الخاصة بهم".

وأوضحت نيكختار - في مقابلة مع صحيفة (يوراكتيف) المتخصصة في الشأن الأوروبي - أن خطة ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الأقل على الواردات الصينية و10 الواردات من دول أخرى ، أثارت المخاوف لدى مراقبي الاتحاد الأوروبي خشية تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي من خلال التسبب في إعادة توجيه كميات كبيرة من البضائع الصينية نحو أوروبا وإحداث إغراق صيني هائل.

وبلهجة مطمئنة .. قالت المسئولة الأمريكية السابقة ، التي عملت في وزارة التجارة خلال النصف الثاني من رئاسة دونالد ترامب من 2018 إلى 2021 :" هذه التدابير من شأنها أن تسمح لصناع السياسات في الاتحاد الأوروبي بتبني تدابير مماثلة لحماية البنية الصناعية المتعثرة"..مشيرة إلى أن هذه الرسوم الجمركية ستوفر "غطاء" مماثلا للشركات الأمريكية التي تخشى الانتقام الصيني من تقديم شكوى رسمية ضد بكين.

وأشارت إلى أن قطاعات السيارات الأمريكي وأشباه الموصلات والطائرات بدون طيار جميعها لديها بعض الاعتماد المتبادل مع سلاسل التوريد الصينية ، وإذا رفعت دعاوى قضائية ضد الصين فسوف يتم القضاء عليها من خلال الانتقام الصيني..قائلة:"هناك حاجة لتدابير تجارية دفاعية لاحتواء مبيعات السيارات الكهربائية من مناطق أخرى مثل أوروبا وكوريا الجنوبية في السوق الأمريكية".

وشددت نيكختار على أهمية فهم التعريفات الأمريكية ، كجزء من استراتيجية أوسع ؛ لمواجهة ما سمته ب"تدمير" الصين للاقتصادات المنافسة من خلال الصادرات المدعومة من الدولة وغيرها من السياسات غير الربحية.

وتأتي تصريحات المسئولة الأمريكية السابقة على خلفية التوترات التجارية المتزايدة بين العواصم الأوروبية وبكين والغضب المتزايد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعقب قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم جمركية مؤقتة تصل إلى 6ر37% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين وهي مبادرة انتقدها المصنعون الصينيون.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مايو الماضي أنها ستفرض رسوما جمركية أعلى على سلسلة من المنتجات الصينية، وهو ما دفع بكين إلى إطلاق تحقيق على الفور تقريبا في صادرات لحم الخنزير الأوروبي ؛ مما مهد الطريق أمام حرب تجارية واسعة النطاق.

ونددت غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجارى بفرض بروكسل رسوما إضافية تعويضية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين .. قائلة : "إنها تعارض بشدة إجراء حمائي بدافع عوامل سياسية".