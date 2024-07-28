9 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيم النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة.

واستشهد مواطن في قصف طائرات الاحتلال الحربية وسط مدينة خان يونس.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 4 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع الأبراج بمنطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,324 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخر، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

واشنطن بوست: زيارة نتنياهو إلى واشنطن تكشف عدم وجود خطة نحو السلام في غزة

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، الضوء على ردود أفعال أعضاء مجلس النواب الأمريكي خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء زيارته إلى واشنطن، مشيرة إلى "حقيقة واحدة تكشفت خلال الزيارة وهي عدم وجود خطة قابلة للتنفيذ نحو السلام".

وذكرت الصحيفة "أن أعضاء الكونجرس الأمريكي رحبوا بنتنياهو في الكابيتول بتصفيق حار، وارتفع صوت التصفيق خلال خطابه بعد إعلانه أن إسرائيل ستنتصر في حربها، كما صفقوا عندما سلط الضوء على صمود المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس".. مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه عندما

تحدث نتنياهو عن رؤيته لمستقبل فلسطين، انخفضت وتيرة التصفيق وعدد الهتافات داخل قاعة مجلس النواب الأمريكي، لأنه بالنسبة للعديد من الديمقراطيين الذين انتقدوا نتنياهو، فإنه لم يقدم شيئا جديدا أو حلا استراتيجيا.

وتعليقا على خطاب نتيناهو، قال النائب الديمقراطي الأمريكي جيسون كرو، الذي تابع الخطاب من داخل قاعة مجلس النواب، "إنه لأمر سخيف الاعتقاد بأن الاستمرار في فعل الشيء نفسه سيؤدي إلى نتيجة مختلفة"، منتقدا استمرار رؤية نتنياهو كما هي منذ 10 شهور عندما بدأت حرب إسرائيل على غزة.