غارة إسرائيلية على منزل في بلدة شيحين اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على منزل في بلدة "شيحين"، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وكان القصف المدفعي الإسرائيلي قد استهدف، في وقت سابق اليوم، أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية (وادي البير وكركزان والدباكة).

كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة "جزين" وعلى علو منخفض.

وزير خارجية لبنان: أي هجوم إسرائيلي على البلاد سيؤدي إلى حرب إقليمية

حذر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، من أن أي هجوم كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان سيؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة واشتعال حرب إقليمية.

وأكد بوحبيب- في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان- رفض بلاده لاستهداف المدنيين في أي بقعة من بقاع العالم، وإدانتها لأي طرف يستهدف المدنيين.

واستبعد بوحبيب فرضية تنفيذ "حزب الله" للهجوم على قرية مجدل شمس في الجولان المحتل لكونه منذ بدء النزاع في الجنوب لم يستهدف مواقع مدنية بل عسكرية فقط، داعيا إلى إجراء تحقيق دولي أو عقد اجتماع للجنة الثلاثية عبر اليونيفيل لمعرفة حقيقة الأمر، وإلى التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 (2006) من الجهتين.