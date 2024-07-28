شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد أنشطة لجنة الاقتراحات بالنواب.. 305 اقتراحات برغبة و81 اجتماعا والان مع تفاصيل الخبر

أعدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، تقريرا عن حصاد أنشطتها وأعمالها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وكشف التقرير، أن اللجنة عقدت عدد 81 اجتماعا خلال دور الانعقاد الرابع، ناقشت خلاله ما يقترب من 800 اقتراح برغبة، مقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن إنشاء واستكمال وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية وتطوير بنية تحتية في مختلف المحافظات.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على 305 اقتراحات برغبة خلال دور الانعقاد الرابع، أعدت تقارير عنها عرضت على المجلس، وأحيلت إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما ورد فيها من توصيات.

وتتعلق الاقتراحات برغبة التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع بمطالب بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية واستكمال مشروعات فى المحافظات والمراكز والقرى، مثل توصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى، واستكمال مشروعات تنفيذ أو إحلال وتطوير محطات مياه الشرب، كما تتعلق بمشكلات واحتياجات مكاتب البريد والشهر العقارى وإنشاء مكاتب جديدة أو تطوير القائمة، وإنشاء وتطوير مستشفيات ومدارس وجامعات، وإنشاء مجمعات خدمية حكومية.

كما تتعلق بطلبات لإقامة كباري وتطوير مزلقانات السكة الحديد، وتوسيع وتأهيل ورصف بعض الطرق، وتبطين ترع، وإنارة طرق، وإنشاء وتطوير مراكز شباب، وبعضها يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء وسرعة البت في طلبات التصالح، والبعض الآخر يتعلق بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي، وأيضا تخصيص أراضي لإنشاء مجمعات خدمية أو إنشاء مدارس وجامعات ومستشفيات ووحدات صحية، ومطالب بإحلال وتجديد وفرش مساجد، وغيرها من الطلبات.

كما تتناول بعض الاقتراحات برغبة حلول لمشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجههم، وحلول لمشكلات التعليم وحل مشكلة ارتفاع كثافة الفصول، واقتراحات لتطوير منظومة النقل ودعم منظومة الثقافة، وتحسين شبكات الاتصالات وتوصيل خدمات الانترنت للقرى والمناطق النائية، والتصدي للمواقف والأسواق العشوائية، وإنشاء مناطق صناعية ودعم الصناعة الوطنية، وكذلك ملف الإسكان وملف الأدوية وغيرها.



