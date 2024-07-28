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شركة "طيران الشرق الأوسط": تأجيل عودة بعض الرحلات من مساء اليوم لصباح الغد

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، عن "تأجيل عودة بعض رحلاتها الى بيروت من مساء اليوم 28 تموز 2024 إلى صباح 29 تموز 2024 وذلك وفق الجدول التالي:

توقيت الاقلاع المعدل في 29 تموز توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

08:30 صباحًا 22:00 بيروت لندن ME204

08:45 صباحًا 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

06:00 صباحًا 02:50 بيروت الدوحة ME435

07:05 صباحًا 20:55 بيروت الدمام ME443

06:10 صباحًا 02:15 بيروت دبي ME431

06:35 صباحًا 21:15 بيروت جدة ME369

وأشارت الشركة إلى أنه "يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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