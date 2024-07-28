النشرة: توقيف مهربين من والى سوريا على طرقات بلدة الكنيسة غربي بعلبك

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان دورية من مخابرات الجيش اللبناني اوقعت بكمين على طرقات بلدة الكنيسة غربي بعلبك مهربين سوريين من والى سوريا، واوقفت سيارة رباعية الدفع بداخلها المهربين وسوريين كانو بداخلها بهدف دخول الاراضي السورية بطريقة غير شرعية وعبر طرقات ترابية وعرة، حيث نقلوا مع السيارة الى احدى المراكز العسكرية للتحقيق معهم واحالتهم الى القضاء المختص".

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