رمي قنبلة وإطلاق نار قرب مولد اشتراك في جبل البداوي بسبب خلاقات شخصية

أقدم عدد من الاشخاص عرف أحدهم وهو من آل "ج" على رمي قنبلة يدوية بالقرب من مولد اشتراك خاص للكهرباء في منطقة جبل البداوي، وقرب منزل ج. ع. صاحب سلسلة محطات وقود في الشمال، كما أطلق المجهولون النار من أسلحة حربية في الهواء من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات، قبل أن يفروا إلى جهه مجهولة.

وأفادت معلومات أن خلافات شخصية ودعوى أمام القضاء تقف وراء الحادث، وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات.