"حزب الله": استهدفنا بشكل دقيق تموضعًا لقوّات العدو ونقاط انتشاره في مستعمرة شتولا ‏ومحيطها

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‌‏يوم الأحد 28-07-2024، تموضعًا لقوّات العدو الإسرائيلي ونقاط انتشاره في مستعمرة شتولا ‏ومحيطها بالأسلحة المناسبة وأصابوا أهدافهم بشكل دقيق". ‏

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