اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون في بيان، الى انه "اليوم انتصر لبنان والجنوب بوحدة مـقـاومته التربوية دفاعاً عن مستقبل طلابنا؛ وغداً بإذن الله سينتصر لبنان والجنوب بعزيمة مــقـاومته دفاعاً عن سيادة لبنان ومستقبله؛ مبارك لفرسان الميدان التربوي من أساتذة ومديرين وطلاب وأولياء أمور وكل المكونات التربوية؛ مبارك لمن خاضوا هذا التحدي الكبير بأحلك الظروف بإرادة وعنفوان وثبات حتى انتصر الحبر على السيف".

كانت هذه تفاصيل خبر اشرف بيضون: اليوم انتصر لبنان والجنوب بوحدة مـقـاومته التربوية دفاعاً عن مستقبل طلابنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.