إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط

اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى ان إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط، ولفتت الى ان الجيش أعد سيناريوهات محتملة للهجوم على لبنان، ووضعها أمام القيادة السياسية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانه من بين السيناريوهات المطروحة مسارات عمل عسكري أكثر صرامة من ذي قبل، واردفت بان "مسؤولين بالأجهزة الأمنية يؤكدون للقيادة السياسية أن الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ فورا".

وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، بان تقديرات بأن إسرائيل سترد بقوة على حزب الله، لكن على نحو لا يقود إلى حرب شاملة.