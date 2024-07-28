"القسام": استهدفنا قوة صهيونية وناقلة جند في محيط مسجد البراء بن عازب في حي تل الهوى

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنه "مجاهدينا تمكنوا من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المباني بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في محيط مسجد البراء بن عازب في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

كذلك أعلنت أنها "استهدفت ناقلة جند صهيونية من نوع (نمر) بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد البراء بن عازب في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وذكرت أنها "دكت القوات المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون، ودكت مقر قيادة العدو في منطقة التوغل غرب الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".