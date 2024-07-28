وزير الزراعة يكلف "عضام" برئاسة قطاع الخدمات والمتابعة ويوجه الشكر "للشناوى"

من ناحيته، تقدم "عضام" بالشكر لوزير الزراعة على ثقته بتكليفه برئاسة القطاع، متعهدا ببذل قصارى جهده لخدمة أهالينا المزارعين.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية