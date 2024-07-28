وزير الزراعة يكلف "عضام" برئاسة قطاع الخدمات والمتابعة ويوجه الشكر "للشناوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى لتولي رئاسة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة خلفا للدكتور عباس الشناوى رئيس القطاع السابق .
وجه "فاروق" الشكر "للشناوى" على جهوده الكبيرة التى بذلها خلال فترة رئاسته لقطاع الخدمات والمتابعة والذي يعتبر أهم القطاعات الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
من ناحيته، تقدم "عضام" بالشكر لوزير الزراعة على ثقته بتكليفه برئاسة القطاع، متعهدا ببذل قصارى جهده لخدمة أهالينا المزارعين.