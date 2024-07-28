المؤبد لصاحب محل نسيج لاتهامه بدهس سائق وقتله بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لصاحب محل نسيج، لاتهامه بدهس سائق وقتله، بعد تصادم سيارتيهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18949 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4085 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى أ. س."، 48 سنة، صاحب محل نسيج، مقيم بميت نما دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 26 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل محفوظ السيد شحاته الحلفاوي، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر تصادم مركبة المتهم والمجني عليه، وما أن حاول المجني عليه ردعه عن الفرار حتى حمله بمقدمة سيارته مندفعاً بها فأسقطه أرضاً ودهسه قاصداً من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.