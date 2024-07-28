إصابة رجلي إطفاء في حريق بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شرطيان من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بحالة اختناق في حريق شقة بالحوامدية جنوب المحافظة، مساء الأحد.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بقرية أم خنان.

بتوجه من مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفع مدير قطاع إطفاء الجنوب بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الأرضي لعقار مكون من 4 أدوار بشارع النقطة، مما أسفر عن إصابة شرطيين بحالة اختناق.

خضع الشرطيان للإسعافات اللازمة، وأخمدت القوات مصدر الحريق مع تنفيذ عملية التبريد.