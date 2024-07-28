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روسيا تستخدم قنابل انزلاقية ومقاتلات في هجمات قوية على شرقي أوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

أفاد بيان لهيئة الأركان العامة في كييف أن القوات الجوية الروسية استخدمت قنابل وطائرات مقاتلة في هجوم قوي على منطقة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن بلدة فوفتشانسك الصغيرة قد قُصفت بست قنابل انزلاقية على الأقل، ولم تكشف الهيئة أي معلومات عن الإصابات.

وذكر بيان هيئة الأركان الأوكرانية أن الهجمات الروسية تركزت أيضا على محيط بوكروفسك، وأن المقاتلين الأوكرانيين صدوا 16 هجوما خلال اليوم وما زال يجرى التصدي لمزيد من الهجمات.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وأفادت تقارير من منطقة دنيبروبيتروفسك أيضا عن وقوع عدة هجمات روسية بالمدفعية ومسيرات انقضاضية، وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية إن عدة أشخاص أصيبوا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن وحدات روسية هاجمت مواقع للجيش الأوكراني في قطاع ليمان الواقع شرقي أوكرانيا، حيث تم تسجيل 12 هجوما على الأقل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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