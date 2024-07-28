شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تقرر إيقاف محاميات الإسكندرية الأربعة وإحالتهن لمجلس تأديب والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت نقابة المحامين بيانا رسميا حول واقعة تعدى 4 محاميات بالإسكندرية على بعضهن، وكذا ما بدر منهن من ممارسات تخالف تقاليد مهنة المحاماة بحسب وصف النقابة.

حيث أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإيقاف محاميات الإسكندرية الأربعة عن ممارسة المهنة وإحالتهن إلى مجلس التأديب، وهن قمر محمود محمد حسن الزلبانى، وأميرة طارق السيد محمد عفيفى، ونورهان حسين عبد الرحمن، وهبة رشدى عبد الرحيم السيد، جاء ذلك بعد انتهاء نقابة الإسكندرية الفرعية من تحقيقاتها فى واقعة التعدى على بعضهن، وكذا ما بدر منهن من ممارسات تخالف تقاليد مهنة المحاماة وآدابها وأخلاقها وحفاظا على هيبة المهنة أمام الجميع، واستجابة لمطالب الجمعية العمومية.

وجاء نص القرار كالتالي:



أولًا: إحالة كلًا من؛ قمر محمود محمد حسن الزلبانى، وأميرة طارق السيد محمد عفيفى، ونورهان حسين عبد الرحمن، وهبة رشدى عبد الرحيم السيد، إلى مجلس التأديب مع التوصية بإسقاط قيدهن من جدول نقابة المحامين، وتطبيق نصوص قانون المحاماة بشأن مخالفة آداب المهنة.

ثانيا: وقف أطراف النزاع الأربعة عن العمل ومنعهن من دخول غرف المحامين، ومنع دخولهن فى كافة نوادى المحامين على مستوى الجمهورية، وإخطار المحاكم والنيابات بقرار الوقف وأيضا وقف جميع الخدمات النقابية لهن، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

ثالثًا: منع النشر والظهور فى وسائل الإعلام سواء المرئية والمسموعة بخصوص هذه الأحداث وتغليظ العقوبة فى حالة مخالفة ذلك، ومسائلة أى محامى يضر صورة المحامين فى المجتمع.

رابعًا: سرعة عرض مدونة السلوك المهنى على مجلس النقابة العامة لوضع ضوابط وسلوكيات نحافظ بها على هيبة المهنة والنقابة.