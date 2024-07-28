شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: وضع قضية الدعم بجلسات الحوار توجه إيجابي يمس المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بإن بوضع قضية الدعم على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني خاصة وأنها قضية تمس ملايين المواطنين من محدودي الدخل بما يمثل توجهًا إيجابيًا على استكمال الحوار الوطني في مناقشة القضايا ذات الأولوية للمواطن، مؤكدًا بأن قضية الدعم تمثل قضية أمن قومي مجتمعي يمس حياة المواطن البسيط اليومية.

وأكد عبد العزيز فى تصريح خاص "لليوم السابع "على أن التحول من الدعم العيني للنقدي يعطي حرية أكثر للمواطن لاختيار صرف الدعم في المجالات التي يحتاجها مؤكدًا في الوقت نفسه على أن هناك فئات اجتماعية تحتاج هذا الدعم بشكل عيني، بينما هناك فئات اجتماعية أخرى أو في حالات مختلفة يناسبها الدعم النقدي بما يكفل لها حسن استثمار هذا الدعم.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن التأثير السلبي الذي قد يطال المواطن من تعرضه لتذبذب أسعار السلع الغذائية في حالة الدعم النقدي، بأن حل تلك الأزمة يكمن في تطبيق القانون والرقابة على الأسعار منعًا لتلاعب التجار مؤكدًا بأن رقمنة تلك الأسعار سيساعد في الرقابة على أسعار تلك السلع الهامة.