أبو فاعور: الإسرائيلي يريد اغتنام الفرصة لشن عملية عسكرية واسعة والمتوقع هو الأسوأ

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في حديث لـ"الجديد"، أن "الإسرائيلي يريد اغتنام الفرصة لشن عملية عسكرية واسعة بعد الذي حصل في الجولان والمتوقع هو الأسوأ بهذه الحالة".

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