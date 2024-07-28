الجيش: توقيف 31 مواطنًا بجرائم مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 4 مواطنين".

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية، أنه "تم دهم منازل مطلوبين في بلدة سحمر – البقاع وتوقيف المواطن (ا.خ.) المطلوب لإقدامه على طعن أحد الأشخاص وإطلاق النار، ودهم منازل مطلوبين في منطقة التل - الهرمل، وتوقيف المواطن (ع.ا.) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار".

كذلك أعلنت أنه "تم توقيف المواطن (ع.ج.) في منطقة البيرة – البقاع والمواطن (م.س.) في منطقة حوش الحريمة – البقاع لإقدامهما على إطلاق النار"، لافتةً الى أن "دوريات من مديرية المخابرات نفذت عمليات دهم في منطقة البقاع نتج عنها توقيف 27 شخصًا لإطلاقهم النار".

وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".