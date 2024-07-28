MTV: توقيف عنصر الأمن العام الذي اعتدى على مواطن صرخ في وجهه في المطار وستُتّخذ إجراءات مسلكيّة بحقّه

اشارت ‏معلومات قناة "mtv" الى توقيف عنصر الأمن العام الذي اعتدى على مواطن صرخ في وجهه في المطار، وستُتّخذ إجراءات مسلكيّة بحقّه، على الرغم من أنّ المواطن لم يدّعِ عليه.

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