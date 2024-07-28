أرسلان اتصل بالرئيس الأسد معزياً بضحايا بلدة مجدل شمس في الجولان

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، أن رئيس الحزب طلال أرسلان أجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفيا برئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد وقدّم له التعازي بضحايا بلدة مجدل شمس في الجولان العربي السوري المحتل، كما أشادا بمواقف مشايخ وأبناء الجولان المحتل القومية والعربية والتي تعبّر حقّ التعبير عن موقف أبناء طائفة الموحدين الدروز بإسقاط المشروع الصهيوني في المنطقة.

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