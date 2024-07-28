هيئة البث الإسرائيلية: بدء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لتحديد آلية الرد الإسرائيلي على حزب الله

بدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمني، غداة حادثة بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان السوري التي تحتلها تل أبيب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن "الكابنيت" بدأ جلسة طارئة بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي ومسؤولين أمنيين آخرين.

وأوضحت أن الجلسة تهدف إلى تقييم الوضع الأمني غداة حادثة مجدل شمس.

وبمجرد هبوط طائرته في مطار بن غوريون عائدا من زيارة لواشنطن بدأها الاثنين، توجه نتنياهو مباشرة إلى مقر وزارة الدفاع للمشاركة في هذه الجلسة.

والسبت، قُتل 12 شخصا من الطائفة الدرزية، معظمهم أطفال جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس وأُصيب نحو 40 آخرين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.