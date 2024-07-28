رئيس الموساد يعود لإسرائيل بعد محادثات بروما لتبادل أسرى مع حماس

عاد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد" ديفيد برنياع إلى تل أبيب، بعد مشاركته في محادثات رباعية بالعاصمة الإيطالية روما بشأن مقترح اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل أسرى مع حركة حماس.

واوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، بان "رئيس الموساد عاد من روما، بعد أن ناقش مع الوسطاء وثيقة التوضيحات الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى". وشاركت في اجتماع روما وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتابع مكتب نتنياهو: "ستتجدد اللقاءات حول مقترح الاتفاق في الأيام القادمة".

ونهاية أيار الماضي، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترح اتفاق عرضته عليه إسرائيل، يتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل أسرى وإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى تبادل أسرى.