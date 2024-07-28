اشارت وزارة الخارجية الأميركية الى انها تحث مواطنيها على مراقبة حالة رحلاتهم إلى لبنان، وأن يكونوا على علم بأن مساراتها قد تتغير.
الى ذلك، اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتحرّك من خلال اتصالات إسرائيلية لبنانية لمنع التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، والهدف هو عدم تحويل قصف إسرائيل المرتقب إلى حرب شاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: نحث مواطنينا على مراقبة حالة رحلاتهم إلى لبنان وأن يكونوا على علم بأن مساراتها قد تتغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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