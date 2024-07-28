هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتانياهو هاجم غالانت بعد بيانه حول لبنان وتصويره كأنما يدير الحرب وحده

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن "بيان غالانت بشأن لبنان وأنه أوعز للأجهزة الأمنية بالتأهب أثار غضب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، لافتةً الى أن "مكتب نتانياهو وجه وزراء بمهاجمة غالانت بعد بيانه وتصويره كأنما يدير الحرب وحده".

وكان قد توعد وزير الدفاع الإسرئيلي يوآف غالانت، في بيان، حزب الله بدفع ثمن باهظ، متهما إياه باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان.

فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إن الجيش يقيم الأوضاع تمهيدا للمصادقة على الخطط العملياتية للجبهة الشمالية.

وكان نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، أن "كبير مستشاري بايدن نقل لغالانت قلق واشنطن من أن ضربة لبيروت قد تخرج الوضع عن السيطرة".