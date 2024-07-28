سي إن إن عن مسؤول غربي مطلع: لا شك في أن الضربة على مجدل شمس نفذها حزب الله لكن لا يُعتقد أنها كانت متعمدة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول غربي مطلع، بانه لا شك في أن الضربة على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل نفذها حزب الله، لكن لا يُعتقد أنها كانت متعمدة.

كما نقلت "سي إن إن" عن المسؤول الغربي المطلع، بان التوقع هو أن ترد إسرائيل لكنها لا ترغب في تصعيد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا.