إضراب شامل في نابلس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عم الإضراب الشامل أمس مدينة نابلس بالضفة الغربية حدادا على استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي.

ووفق وكالة معا الفلسطينية، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس شمال الضفة الإضراب الشامل لكافة مناحي الحياة حدادا على أرواح «الشهداء».

وقالت اللجنة «إنه إضراب شامل وتصعيد على كافه مواقع التماس، داعية للمشاركة الواسعة في جنازة الشهداء».

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد شابين 17 عاما و24 عاما، جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس.