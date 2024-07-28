11 ألف مصاب بجدري القرود في الكونغو

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 11 ألف إصابة و450 حالة وفاة بجدري القرود.‏ السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 11 ألف إصابة و450 حالة وفاة بجدري القرود.‏ وأوضحت في بيان لها أمس، أن من بين المقاطعات الكونغولية الـ26، هناك 25 مقاطعة ‏ظهرت بها حالات إصابة، كما يتطور المرض في بوروندي المجاورة، مما يثير مخاوف من ظهور ‏سلالة جديدة أكثر فتكا من هذا الفيروس.‏

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