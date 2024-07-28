شكرا لقرائتكم خبر خامنئي يعين بزيشكان رئيسا رسميا لإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مسعود بزيشكان أمس على مرسوم تعيينه رئيسا جديدا لإيران بعد أن تم انتخابه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وحصل بزيشكان على مرسوم تعيينه وعلى المباركة من المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، وبذلك صار الرئيس التاسع للجمهورية الإيرانية.

وحضر مراسم التنصيب في مسجد الخميني بالعاصمة طهران، النخبة السياسية في البلاد، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الأجانب.

ومن المقرر أن يؤدي بزيشكان اليمين الدستورية رسميا أمام البرلمان غدا الاثنين، كما سيقوم بعد ذلك بتقديم نوابه وأعضاء حكومته.