تونس تواجه أزمة مياه

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت السلطات التونسية قرارا أمس بإيقاف تزويد المزارع العمومية المحيطة بسد «الأخماس» في الجهة بالمياه نتيجة تقلص مخزونه إلى مستويات خطيرة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت السلطات التونسية قرارا أمس بإيقاف تزويد المزارع العمومية المحيطة بسد «الأخماس» في الجهة بالمياه نتيجة تقلص مخزونه إلى مستويات خطيرة. وأرجعت ذلك إلى تراجع كبير في مياه السد «إلى مستوى ينذر بالنفاد، حيث قدر المخزون الحالي بنحو 250 ألف متر مكعب بينما يبلغ إجمالي طاقة استيعاب السد سبعة ملايين متر مكعب. وتعاني تونس منذ سنوات من تناقص مواردها المائية بسبب تداعيات التغير المناخي وانحباس الأمطار لفترات طويلة والجفاف.

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