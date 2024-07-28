الجيش الجزائري يقضي على 3 إرهابيين

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- بواسطة أيمن الوشواش - قضى الجيش الجزائري أمس على 3 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط في محافظة عين الدفلى. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضى الجيش الجزائري أمس على 3 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط في محافظة عين الدفلى. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أمس تمكن قواتها من القضاء على 3 إرهابيين وصفتهم بالخطيرين، واسترجاع السلاح والذخيرة التي كانت بحوزتهم، مؤكدة عزم وإصرار القوات المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في البلاد.

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