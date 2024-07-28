شكرا لقرائتكم خبر باكستان تعرض التصالح مع حزب خان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرضت الحكومة الاتحادية في باكستان مجددا إجراء محادثات مع حزب الرئيس السابق عمران خان «حركة الإنصاف الباكستانية» لتسوية القضايا الجارية، وسط تصاعد التوترات.

وفي مؤتمر صحفي، دعا وزير البترول الاتحادي مصدق مالك، الحزب إلى إجراء محادثات مع الحكومة، وأضاف «نقول هلموا، دعونا نجلس معا ونتحدث ونسوي القضايا»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية أمس.

وأضاف أن حزب حركة الإنصاف الباكستانية رفض باستمرار العروض الحكومية، بما في ذلك تشكيل حكومة وإجراء حوار.