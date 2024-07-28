شكرا لقرائتكم خبر الكويت تطلق قناة إخبارية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أمس إطلاق قناة «الأخبار» الجديدة، التي تمثل مصدرا موثوقا لنقل الأخبار والمعلومات الصحيحة للجمهور والمتلقين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس عن الوكيل المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية بالوزارة الدكتور بدر العنزي قوله «إن القناة ستحرص على التفاعل مع الشأن المحلي والأقليمي والدولي وستعكس أثر القرارات الحكومية في مختلف المجالات وتبرز إنجازات الدولة التنموية.

وأضاف «إن قناة (الأخبار) ستناقش كل القضايا المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية بما يتوافق مع السياسة الخارجية لدولة الكويت».

وبين أن القناة هي أيضا مصدر رسمي لأخبار الدولة وقراراتها ومواقفها وهي منبر للمواطنين لتوصيل مطالبهم واقتراحاتهم من خلال المحتوى الإعلامي المباشر والمسجل لتكون همزة وصل بين المواطن والمسؤول»، موضحا «إننا إعلام مسؤول لا نسعى للإثارة بل نهدف إلى إعلاء القيم المهنية بالموضوعية في الطرح والمصداقية في تناول المعلومة والموثوقية في تقديم الخبر».

وأضاف «إن القناة تعمل حاليا من خلال خمسة استديوهات منها استديوهان داخليان و3 استديوهات خارجية، لافتا إلى أنه في مرحلة لاحقة سيتم تجهيز 4 استديوهات في مبنى الشويخ لمختلف البرامج المباشرة والمسجلة بعد إتمام كافة الترتيبات الإدارية والمالية والفنية.

وذكر أن المرحلة الأولى لانطلاقة القناة ستتضمن ثلاث نشرات أخبار رئيسة ستركز في محتواها على الشأن المحلي دون إغفال الأحداث العالمية بالتناغم مع السياسة العامة للدولة وكذا ذات الطابع السياسي والاقتصادي والرياضي والثقافي وغيرها من المجالات الإخبارية.

وأشار إلى أن بث قناة الأخبار سيمتد على مدار الساعة عبر برامج ونشرات ومواجيز وتغطيات خاصة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 15 برنامجا ستبثها القناة ما بين برامج مباشرة وأخرى مسجلة تغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية وغيرها بالإضافة إلى عدد من البرامج الوثائقية كما سيكون هناك برامج حوارية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية وذلك لإثراء المادة الإعلامية وإعطاء المجال لأصحاب التخصص في إبداء آرائهم.