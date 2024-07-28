شكرا لقرائتكم خبر ليبيا تبحث عن رئيس وزراء.. والدبيبة يفتح تحقيقا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق «على من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب تقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس في مدينة بنغازي اعتبارا من أمس، حتى 11 أغسطس المقبل».

ودعا رئيس مجلس النواب السادة رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة، وأشار إلى أن فتح باب الترشح يأتي استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 واستنادا إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس الماضي واستنادا إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة باللقاء الذي عقد بالقاهرة في 18 من الشهر الجاري.

على صعيد آخر، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة تعليماته بفتح تحقيق في واقعة الانفجار الذي وقع بمدينة زليتن غرب البلاد.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك أمس، «إن رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، أصدر تعليماته للمدعي العام العسكري، باتخاذ الإجراءات وفتح تحقيق في واقعة الانفجار الذي وقع فجر الجمعة بمنطقة الكادوش بمدينة زليتن».

وهزت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية إثر انفجار مخزن للذخيرة وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث.