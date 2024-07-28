شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وانهيارات وإجلاء.. فيضانات عارمة تضرب وسط الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم وأصيب ستة آخرون في انهيار طيني ناجم عن فيضانات عارمة في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وجرف انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار جايمي، مبنى من طابق واحد في قرية يويلين. فيضانات الصين وكان جايمي قد تسبب بالفعل في أضرار كبيرة ووفيات في الفلبين وتايوان.

ويشارك حوالي 700 من المستجيبين للطوارئ في جهود الإنقاذ، كما تسبب الطقس السيئ في إحداث فوضى في أجزاء أخرى من البلاد.

وقتل عامل توصيل طلبات، بسبب سقوط شجرة في شنغهاي أمس السبت. إجلاء السكان وفي مقاطعة جيلين في الشمال الشرقي أُجلي27 ألف شخص، وفقد شخصان آخران في فوجيان.

كما نُقل حوالي 300 ألف شخص من السكان لتأمين أماكن الإقامة.

هذا وتتعرض الصين بانتظام لأمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة، خاصة خلال أشهر الصيف.

