تقارير: مقتل 19 جنديا روسيا بهجوم في لوغانسك

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني ألحق خسائر فادحة بالقوات الروسية في هجوم صاروخي في لوغانسك في شرقى أوكرانيا، حيث أفادت تقارير بمقتل حوالي 19 شخصا بعد يوم من الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن وسائل التواصل الاجتماعي الروسية والدوائر العسكرية الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية ضربت أفرادا من وحدة مشاة مدرعة بصواريخ "أتاكامز" خلال اجتماع في منطقة تدريب. وقتل ما لا يقل عن 19 جنديا روسيا وأصيب 71 في الهجوم المفاجئ الذي قالت التقارير إنه وقع أمس السبت على الرغم من أنه لم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وعادة ما تستخدم القوات الأوكرانية فقط صواريخ "أتاكامز"، التي تأتي من المخزونات الأميركية، على أهداف عالية القيمة.

وربما استخدمت قوات كييف طائرة مسيرة للكشف عن حشد القوات قرب لوغانسك في أوكرانيا.