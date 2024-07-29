اكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في حديث لـ"الجديد"، أن "ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل عن تغيب أحد الطلاب عن الإمتحانات ونجاحه هو تلاعب بجدول رسمي كان موضع شكوى قضائية تقدمنا بها للنيابة العامة التمييزية".

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي: ما تم تداوله عن تغيب أحد الطلاب عن الإمتحانات ونجاحه كان موضع شكوى قضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.