بو حبيب: تلقينا تطمينات من الدول المعنية تفيد بأن الرد الإسرائيلي سيكون محدوداً وكذلك رد حزب الله

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في حديث لـ"الجديد"، أننا "تلقينا تطمينات من الدول المعنية تفيد بأن الرد الإسرائيلي سيكون محدوداً وكذلك رد حزب الله".

ولفت بو حبيب، الى أنه "من المفرح المبكي أن إسرائيل التي ارتكبت مجازر في غزة تريد الدفاع عن المدنيين في الجولان السوري المحتل، ونحن ندين أي اعتداء على المدنيين في أي مكان".

كذلك لفت، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "عدة شركات طيران أوقفت رحلاتها إلى لبنان بسبب المخاوف من هجوم إسرائيلي"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة طلبت من لبنان أن يكون رد حزب الله محدودا على أي هجوم إسرائيلي".