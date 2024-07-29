أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله قد تؤدي إلى حرب إقليمية

نقل موقع "أكسيوس" الاميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بان الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله قد تؤدي إلى حرب إقليمية.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين، بان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن حذرت إسرائيل من خروج الوضع عن السيطرة إذا ضربت أهدافا لحزب الله في بيروت.

كما نقل عن مسؤول إسرائيلي بان كبير مستشاري بايدن أخبر وزير الدفاع يوآف غالانت أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها دون تصعيد شامل. واشار الى انه من المرجح أن يؤدي التصعيد مع حزب الله إلى تجميد المفاوضات بشأن غزة.

ونقل عن مسؤول أميركي، باننا نعتقد أن استهداف الجيش الإسرائيلي لبيروت خط أحمر محتمل لحزب الله، والمبعوث الاميركي اموس هوكشتاين أعرب عن قلقه من إطلاق حزب الله صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل إذا ضربت بيروت.