يديعوت: المجلس الوزاري المصغر حدد الهدف ستتم مهاجمته في لبنان والتقديرات أن يكون محدودا لكن بتأثير قوي

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر برئاسة بنيامين نتانياهو حدد الهدف ستتم مهاجمته في لبنان، والتقديرات أن يكون محدودا لكن بتأثير قوي.

بدورها، ذكرت قناة 14 الإسرائيلية بان المجلس الأمني المصغر فوض نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لاتخاذ قرار الرد على حزب الله.