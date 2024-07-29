أردوغان: علينا تعزيز قوتنا لردع إسرائيل عن ممارساتها بحق الفلسطينيين

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجوب تعزيز بلاده قوتها "من أجل ردع إسرائيل عن ممارساتها ضد الفلسطينيين".

وخلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزة شمال شرق البلاد، قال أردوغان: "كما دخلنا قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع هؤلاء، فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".

وفيما يخص دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإلقاء خطاب في البرلمان التركي، قال أردوغان: "لقد قمنا بدعوته، لكن للأسف لم يتمكن محمود عباس من إعطائنا رداً إيجابياً".

وأكد أردوغان أن البرلمان التركي "مفتوح لكل من يسير على الطريق الصحيح".