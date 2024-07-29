مستشار هاريس: نائبة بايدن أكدت أن دعمها لإسرائيل ثابت بعد الهجوم على مرتفعات الجولان

أشار مستشار نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس للأمن القومي، فيل جوردون، الى أن "دعم هاريس لأمن إسرائيل ثابت".

ولفت جوردون، الى أن "هاريس اطلعت نائبة الرئيس على تفاصيل الهجوم المروع الذي شنه حزب الله على ملعب كرة قدم في مجدل شمس في شمال إسرائيل أمس والذي تسبب في مقتل عدد من الأطفال والفتية. وهي تدين هذا الهجوم المروع وتنعى كل القتلى والجرحى".

وفي السياف نفسه، أردف أن "إسرائيل تستمر في مواجهة تهديدات خطيرة لأمنها ودعم نائبة الرئيس لأمن إسرائيل ثابت".