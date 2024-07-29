"أكسيوس": من المرجح أن يؤدي التصعيد مع حزب الله إلى تجميد المفاوضات بشأن غزة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، أن "كبير مستشاري بايدن أخبر غالانت أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها دون تصعيد شامل، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل وحزب الله باستطاعتهما تجنب الانزلاق في الهاوية"، مشدداً على أن "من المرجح أن يؤدي التصعيد مع حزب الله إلى تجميد المفاوضات بشأن غزة".

في حين أكد مسؤول أميركي، أن "نحن نعتقد أن استهداف الجيش الإسرائيلي لبيروت خط أحمر محتمل لحزب الله، وهوكشتاين أعرب عن قلقه من إطلاق حزب الله صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل إذا ضربت بيروت".