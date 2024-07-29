الجيش الجزائري يقضي على 3 إرهابيين غربي العاصمة

ابوظبي - سيف اليزيد - الجزائر (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، القضاء على ثلاثة إرهابيين مسلحين في ولاية عين الدفلى غربي الجزائر العاصمة. وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم القضاء على ثلاثة إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة «العطاف» بولاية عين الدفلى غربي العاصمة.

وقال بيان الوزارة، إن «مفرزة من الجيش الوطني الشعبي تمكنت مساء يوم السبت 27 يوليو 2024، من القضاء على 3 إرهابيين خطيرين، إثر اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية تم العثور عليها بعد عملية بحث وتمشيط بمنطقة (تاشتة زوقاغة) بالعطاف في ولاية عين الدفلى غربي العاصمة».