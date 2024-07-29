لن ننكر ولكن.. أول تعليق من المصايف على العوم وسط القمامة ببحر الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، بيانًا للرد على تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كميات كبيرة من القمامة بمياه البحر بشواطئ ميامي.

كان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا صورًا على نطاق واسع تظهر محاصرة كميات كبيرة من القمامة للمصطافين داخل مياه البحر بشواطئ ميامي.

وقالت إدارة السياحة والمصايف:" نحن لا ننكر الصور ولكن نوضح أنه بداية كل صباح يجري يوميًا تنظيف مياه الشاطئ تماما من خلال شبكات ضيقة تتعلق بها كافة المخلفات إلا أنه نفاجئ بعد وقت قصير بعودة القمامة".

وأضاف البيان أن الإدارة تحاول جاهدة بالتعاون مع جهات عديدة توعية رواد الشواطئ بخطورة إلقاء المخلفات داخل مياه البحر أو على الرمال وتأثيرها على الثروة السمكية وصحة الإنسان.

وأشار إلى توعية الرواد والأطفال من خلال المسابقات والرسومات الكرتونية التي من شأنها توصيل المعلومة بطريقة سهلة ومبسطة، مناشدة الرواد المحافظة على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات داخل مياه البحر

وتابعت إدارة المصايف في البيان:" رصدنا أن المواطنين أثناء التنزه فوق كوبري 45 يقومون بإلقاء العلب العصير الفارغة والأكياس داخل مياه البحر ..نحن نعيش معا ولابد أن يحافظ كل منا على الآخر".