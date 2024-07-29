أكسيوس: الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله قد تؤدي لحرب إقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، إن الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله قد تؤدي إلى حرب إقليمية واسعة.

وأضاف الموقع، أن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت إسرائيل من خروج الوضع عن السيطرة إذا ضربت أهدافا لحزب الله في بيروت.

كان إلياس بو صعب نائب رئيس البرلمان اللبناني، قال إنه لا توجد أي مصلحة لحزب الله في قصف بلدة مجدل شمس.

وأضاف إلياس بو صعب، أن الوسطاء على اتصال مستمر بنا وهم يحاولون ألا نصل لتصعيد واسع، موضحا أن لبنان لا نريد الحرب ولكن الإسرائيليين يريدون التغطية على ما يحدث في غزة بتوسيع التصعيد.

وتابع نائب رئيس البرلمان اللبناني، أن المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين يدرك جيدا صعوبة ضبط الجبهات مع استمرار الحرب على غزة، مشيرا إلى أن الالتزام بالقرار الدولي 1701 يجب أن يكون من الجانبين ولا يمكن تطبيقه إلا بإنهاء حرب غزة.

وأكمل: "لبنان موحد وسيكون أكثر وحدة إذا قررت إسرائيل توسيع اعتداءاتها"، مضيفا أنه على الجانب الإسرائيلي إدراك أن الحرب ليست هي ما سيعيد السكان إلى بلداتهم في الشمال.

وأوضح، أنه إذا سقط ضحايا مدنيون أو استهدفت بيروت وضواحيها فلن نعتبر ذلك ردا مدروسا ومحدودا.