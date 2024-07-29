بسبب خلافات سابقة.. مصرع شخص وإصابة 6 في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 6 آخرين بسبب مشاجرة بين عائلتين بنطاق مركز الجمالية محافظة الدقهلية.

البداية، كانت بتلقي اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجمالية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة الجمالية من المستشفى المركزي بوصول متوفي و6 مصابين "إدعاء تعدي".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية وسيارات الاسعاف لمكان الواقعة على "طريق المستودع- الجمالية"، إذ تبين من الفحص وقوع مشاجرة بين عائلتين نتيجة خلافات سابقة بينهم مما تسبب في مصرع شخص يُدعى "المتولي أحمد حامد أبو النور 38 عامًا".

كما تبين من الفحص إصابة كلا من: "أحمد عصام محمد أبو النور، 33 عامًا، مصاب بجرح طعني بالبطن، ومجدي عصام محمد أبو النور، 35 عامًا- مصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيمن، وجمال حامد محمد أبو النور 38 عامًا- مصاب بالارتجاج وجرح قطعى بالرأس.

كا أصيب كلا من: "سامية أحمد حامد أبو النور، 35 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس 7 سم، ومي حامد حامد أبو النور 29 عاما، مصابة ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس، ونسمة محمود عمر النجار، 50 عامًا، مصابة بكسر بالعمود الفقري"، جميعهم مقيمين بنطاق مركز الجمالية.

تم إيداع جثمان المتوفي بثلاجة حفظ الموتى والمصابين بمستشفى الجمالية المركزي "تحت التحفظ"، وضبط باقي أطراف المشاجرة للتحقيق في الواقعة، إذ تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.