وفد نقابة المهندسين يشارك في اجتماعات اتحاد المهندسين العرب بدمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شارك وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين في اجتماعات اتحاد المهندسين العرب، التي انعقدت في العاصمة السورية دمشق، بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر أمين مال اتحاد المهندسين العرب، والمهندس الاستشاري محمود العربي عضو المكتب الدائم بالاتحاد، والمهندس محمد الواضح عضو مجلس نقابة المهندسين، وبمشاركة الوفود الهندسية العربية ورؤساء الهيئات الهندسية في النقابات العربية وأعضاء المكتب الدائم والمجلس التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب.

امتدت اجتماعات اتحاد المهندسين العرب بالعاصمة السورية على مدار ثلاثة أيام عقد خلالها ثلاثة اجتماعات، حيث شهد اليوم الأول اجتماع رؤساء الهيئات الهندسية لدول حوض البحر المتوسط، وشهد اليوم الثاني اجتماعًا للمكتب الدائم للاتحاد، فيما شهد اليوم الثالث اجتماعًا للمكتب التنفيذي للاتحاد، ولقاء مجمع بين المكتب التنفيذي والمكتب الدائم للاتحاد ورؤساء الهيئات الهندسية في النقابات العربية.

شهدت الاجتماعات مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومراجعة نشاط اللجان الدائمة للاتحاد من بينها لجان (التعليم الهندسي- الطاقة- الموارد المائية- تقنية الاتصالات والمعلومات- البيئة- النقل والمواصلات- السلامة العامة- التوجيه والإرشاد- المهندسات العربيات- الإنشاءات والتشييد- لجنة فلسطين)، إضافة إلى مناقشة الأمور المالية للاتحاد وعرض أنشطته من مؤتمرات وندوات وورش عمل.