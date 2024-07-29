نتيجة الثانوية العامة 2024.. اختيار قائمة الأوائل في هذا الموعد - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

نتيجة الثانوية العامة 2024، تصدرت محركات البحث "جوجل" خلال الفترة الحالية وذلك تزامنا مع قرب انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال الساعات المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2024، من المقرر أن تبدأ عملية المراجعة وتجميع الدرجات بعد الانتهاء من التصحيح، تمهيدا لإعلان قائمة أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

في السياق ذاته، قالت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 سيكون أول أغسطس 2024.

وبحسب تصريحات المصادر إلى الخليج 365، فإنه من المقرر أن تبدأ إجراءات الإعداد لاختيار الطلاب الأوائل في امتحانات الثانوية العامة الأسبوع الجاري.

إتاحة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

ووفقا للمصدر فإنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، برقم الجلوس الخاص بالطالب وذلك بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

كانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا أكدت خلاله، أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

ووفقا للوزارة، فإن أعمال التصحيح مستمرة في بعض المواد ورصد الدرجات في مواد أخرى، بالإضافة إلى أنه جاري أيضا مراجعة بعض البيانات لطلاب الثانوية العامة.

وبحسب الوزارة، فإنه لا يجوز أن تترد أنباء عن إعلان النتيجة غدا وفقا لتصريحات مصادر مجهولة داخل الوزارة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.

وقد بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ٩٦.٢٥٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية ٥١٩٤٣ طالبًا وطالبة بنسبة ٧.٥٧٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٨٦٦١٦ طالبًا وطالبة.

وأوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت ٩٦.٤٣٪؜ ، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ٢٦١٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١.٣٩٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ١٨٨٨٥١ طالبًا وطالبة.

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